اليوم السابع
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الخميس، 21 أبريل 2022 09:38 م
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لجنة للمرور على رصف الطريق الزراعى الغربى بالأقصر.. صور

الخميس، 21 أبريل 2022 09:11 م
لجنة للمرور على رصف الطريق الزراعى الغربى بالأقصر.. صور لجنة للمرور على رصف الطريق الزراعى الغربي بالأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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أعلنت محافظة الأقصر، أنه تم تشكيل لجنة للمرور على أعمال الرصف التى تمت بالطريق الزراعى الغربي بعد شكاوى الأهالى، وتقرر قيام مقاول الطرق والكبارى بالبدء فى تلافي تلك الملاحظات وإتمامها طبقاً للمواصفات القياسية لخدمة الأهالى وحمايتهم من الحوادث.

وأضافت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه بخصوص ورود شكوى من عدد من أهالي مركز ومدينة القرنة، متضمنة بعض الملاحظات الخاصة بأعمال الرصف التي تمت بالطريق الزراعي الغربي في المنطقة من كوبري القباوي، وحتي مستشفى القرنة المركزي وخشية وقوع حوادث بذلك الطريق.

وتم على الفور تشكيل لجنة قامت بالمرور علي الطبيعة علي الطريق المذكور في وجود نائبي رئيس مركز ومدينة القرنة مصطفي جبريل وحجازي النحاس، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، ومسئولي كلا من الهيئة العامة للطرق والكباري  والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة المقاولين العرب وتم معاينة الطريق، وتم الإتفاق علي قيام مقاول الهيئة العامة للطرق والكباري بالبدء في تلافي تلك الملاحظات وطبقا للمواصفات القياسية على أن يبدأ العمل يوم السبت القادم 23 أبريل الجارى.

وكان قد قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة بمدينة القرنة تابع خلالها عملية تأهيل ترعه ضوة بمدينة القرنة بطول 4 كيلو و100 متر، والتي بدأ العمل بها في شهر أكتوبر الماضي ومن المقرر انهاؤه يونيو المقبل بتكلفة اجمالية للمشروع تقدر بنحو 10 ملايين و43 ألف جنيه، وكذلك تم المرور على مشروع الصرف الصحى بالطارف القديم، حيث صرح المهندس رفيق فهمى أحمد والمهندسة هبة أحمد السيد، أنه تم إنهاء 15 كيلو مترا من شبكات الانحدار من إجمالى 20 كيلو متر وإنهاء 7 كيلو و800 متر من إجمالى 8 كيلومترات خط طرد، وتنفيذ محطة الرفع بنسبة 40%، حيث مقرر أن تخدم هذه المحطة 20 الف نسمة، وأنه سيتم الانتهاء من المشروع طبقا للجدول الزمنى المعلن من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وسيتم رصف الطريق فور الانتهاء من اعمال المرافق.

لجنة للمرور على رصف الطريق الزراعى الغربي بالأقصر (1)
 
لجنة للمرور على رصف الطريق الزراعى الغربي بالأقصر (2)
 
لجنة للمرور على رصف الطريق الزراعى الغربي بالأقصر (3)

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