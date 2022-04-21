لجنة القدس تدين الانتهاكات الاسرائيلية بالمسجد الأقصى وتحذر من دوامة العنف

كتب بيشوى رمزى

انعقدت اليوم الخميس، لجنة القدس، وهى لجنة وزارية منبثقة عن جامعة الدول العربية، لمناقشة الانتهاكات التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى فى المدينة المقدسة، وفى المسجد الأقصى.

وبحث الاجتماع سبل مواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات، ووقف العنف، واستعادة التهدئة الشاملة.

وأكدت اللجنة على إدانة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد األقصى المبارك، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين، وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسي الشريف.

وحذرت أن هذه الاعتداءات والانتهاكات تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في حرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك، وأنها تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن.



لجنة القدس العربية لجنة القدس العربية

وأعربت اللجنة عن رفضها جميع الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وأي محاولة لفرض خرقا سافراً للقانون الدولي.

وأكدت اللجنة على الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته في دفاعهم عن مدينة القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى، وكذلك دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وجميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 ،وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات المعتمدة.