كبسولة × القانون.. 6 مستندات لرفع الوصاية عن القاصر بعد بلوغه سن الرشد

كتب إيهاب المهندس

ترفع الوصاية عن الطفل القاصر بعد بلوغه لـ21 سنة وهو سن الرشد، وتوجد 6 مستندات لرفع الوصاية عن القاصر منها ...

- يقوم صاحب الشأن بتقديم طلب للنيابة الحسبية المختصة برفع الوصايا عنه لبلوغه سن الرشد.

- يقوم صاحب الشأن بتقديم صورة من قرار الوصاية.

- صورة من إعلام الوراثة.

- بطاقة تحقيق شخصية القاصر.

- صورة أصلية من شهادة ميلاد القاصر.

- إحضار شهادة الوفاة.

يقدم الطلب إلى المجلس الحسبى "نيابة الأسرة الجزئية التابع لها محل إقامة القاصر"، ويقضى القاضى برفع الوصاية ثم يذهب الشخص مرة أخرى فى موعد يحدده الموظف ومعه بطاقته الشخصية وصورة قرار الوصاية ويمضى فى السجل أمام اسمه.