قوافل حياة كريمة.. علاج 236 حالة مرضية بقرية صنعاء فى الوادى الجديد.. صور

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، عن الانتهاء من تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية لأهالى قرية "صنعاء" جنوب مدينة الخارجة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتوفير الرعاية الطبية لأهالى المناطق النائية.

وقال محروس، فى بيان صحفى له، اليوم الخميس، إن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 236 مواطنًا على مدى يومى 18، 19 أبريل الجاري، بمقر الوحدة الصحية بقرية "صنعاء" جنوب مدينة الخارجة، وتضمنت القافلة تخصصات طبية هى " الباطنة، والجراحة، والجلدية، والأطفال، والنساء، والأسنان"، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة، وجرى تحويل 3 حالات للمستشفيات العامة لإجراء جراحات لها.

وأضاف محروس، أن محافظة الوادى الجديد تنسق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز فى التخصصات غير المتوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.

وأكد محروس، أن القوافل الطبية التى تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بعمل وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، فيما تواصل مديرية الصحة بالوادى الجديد جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها.



علاج236 حالة مرضية بقرية صنعاء ضمن قوافل حياه كريمة بالوادي الجديد



علاج236 حالة مرضية بقرية صنعاء ضمن قوافل حياه كريمة بالوادي الجديد



علاج236 حالة مرضية بقرية صنعاء ضمن قوافل حياه كريمة بالوادي الجديد



علاج236 حالة مرضية بقرية صنعاء ضمن قوافل حياه كريمة بالوادي الجديد



علاج236 حالة مرضية بقرية صنعاء ضمن قوافل حياه كريمة بالوادي الجديد