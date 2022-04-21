اليوم السابع
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الخميس، 21 أبريل 2022 03:34 م
أكرم القصاص
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غلق 3 عيادات بدمنهور بدون ترخيص و3 إنذارات لتطبيق سياسة مكافحة العدوى

الخميس، 21 أبريل 2022 03:00 م
غلق 3 عيادات بدمنهور بدون ترخيص و3 إنذارات لتطبيق سياسة مكافحة العدوى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين.

وقامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وفريق العلاج الحر بمديرية الصحة والوحدة الصحية لمركز ومدينة دمنهور بحملات مرورية مكبرة شملت 10 منشآت طبية خاصة أسفرت عن الآتي:-

- غلق 3 عيادات تدار بدون ترخيص.

- توجيه 3إنذارات لتطبيق سياسة مكافحة العدوي.

- توجية انذار لتجديد رخصة.

- كما تم المرور على 3 عيادات مرخصة ولا يوجد بهما أى ملاحظات.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


جهاز حماية المستهلك

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محافظه البحيره

البحيره

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