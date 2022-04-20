تنفيذ 40 مشروعا بتكلفة 147 مليون و700 ألف جنيه بقطاع التموين بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد التنمية ومسيرة الإنجازات شهدت البحيرة طفرة وثورة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، تم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة من الزمن.

وأشار إلى أن محافظة البحيرة شهدت منذ عام 2018 وحتى الآن تنفيذ 4325 مشروع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ 80 مليار و500 مليون جنيه (تم الإنتهاء من 3634 مشروع بتكلفة 49 مليار و500 مليون جنية وجاري العمل بـ 691 مشروع بتكلفة 31 مليار جنيه).

وشهد قطاع التموين خلال تلك الفترة تنفيذ 40 مشروع بتكلفة 147 مليون و700 ألف جنيه، تم الإنتهاء من 39 مشروعا منها بتكلفة 145 مليون و500 ألف جنيه وجاري العمل بمشروع آخر بتكلفة 2 مليون و200 ألف جنيه.

وأشاد اللواء المحافظ بالجهود المستمرة للدولة المصرية والداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن البحراوي ورفعة شأنه، لتحقيق طفرة تنموية فى شتى القطاعات والمجالات وتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية إحتياجاتهم.