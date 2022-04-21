عوامل تزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر

نهير عبد النبى

يعتقد الباحثون أنه لا يوجد سبب واحد لمرض ألزهايمر و من المحتمل أن يتطور من عوامل متعددة ، مثل الوراثة ونمط الحياة والبيئة، حيث حدد العلماء العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر وحسب ما ذكره موقع alzheimers فهى:

تاريخ العائلة



عامل الخطر القوي الآخر هو تاريخ العائلة أولئك الذين لديهم والد أو أخ أو أخت مصاب بمرض ألزهايمر هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض، و يزداد الخطر إذا كان أكثر من فرد من العائلة مصابًا بالمرض عندما تميل الأمراض إلى الانتشار في العائلات ، فقد تلعب الوراثة (الجينات) أو العوامل البيئية أو كليهما دورًا.

علم الوراثة



يعرف العلماء أن الجينات متورطة في مرض الزهايمر هناك فئتان من الجينات تؤثران على إصابة الشخص بمرض الجينات الخطرة والجينات الحتمية. تم العثور على جينات الزهايمر في كلتا الفئتين، و تشير التقديرات إلى أن أقل من 1٪ من حالات مرض الزهايمر سببها الجينات الحتمية (الجينات المسببة للمرض ، بدلاً من زيادة خطر الإصابة بالمرض).

عوامل الخطر الأخرى التي قد تكون قادرًا على التأثير فيها



في حين أن العمر والتاريخ العائلي والوراثة كلها عوامل خطر لا يمكننا تغييرها ، فقد بدأ البحث في الكشف عن أدلة حول عوامل الخطر الأخرى التي قد نتمكن من التأثير عليها من خلال خيارات نمط الحياة والعافية العامة والإدارة الفعالة للحالات الصحية الأخرى.

- إصابة الرأس: هناك صلة بين إصابة الرأس وخطر الإصابة بالخرف في المستقبل، احمِ عقلك من خلال ربط حزام الأمان وارتداء خوذتك عند المشاركة في الرياضة و "حماية منزلك من السقوط".

- صلة القلب بالرأس: بعض أقوى الأدلة تربط صحة الدماغ بصحة القلب، هذا الارتباط منطقي، لأن الدماغ يتغذى من خلال واحدة من أغنى شبكات الأوعية الدموية في الجسم ، والقلب مسؤول عن ضخ الدم عبر هذه الأوعية الدموية إلى الدماغ.

يبدو أن خطر الإصابة بمرض ألزهايمر أوالخرف الوعائي يزداد بسبب العديد من الحالات التي تتلف القلب والأوعية الدموية وتشمل أمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.