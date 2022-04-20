اليوم السابع
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غدا.. آداب القاهرة تختتم ماراثون امتحانات الميد تيرم

الأربعاء، 20 أبريل 2022 08:00 ص
غدا.. آداب القاهرة تختتم ماراثون امتحانات الميد تيرم جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تختتم كلية الآداب بجامعة القاهرة، غدا الخميس، امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى"الميد تيرم"، حيث تعقد الكلية اختبارات الطلاب اليوم الخميس، سادس أيام انطلاق امتحانات الميد تيرم بالكلية وتعقد الاختبارات حضوريا بالكلية.
 
وأكد الدكتور خالد أبو الليل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، انتظام سير امتحانات الميد تيرم بالكلية مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا، ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل القاعات، بالإضافة إلى مراعاة تقليل المدة الزمنية للامتحان تماشيا مع رمضان.
 
وأشار الدكتور خالد أبو الليل إلى أن الامتحانات تعقد بنظام البابل شيت، ويتم التصحيح إلكترونيا داخل الكلية، وذلك تمهيدا لأعمال الرصد وإعلان النتائج للطلاب بمجرد الانتهاء من كافة أعمال الكنترول واعتماد النتائج.
 
وعلى جانب آخر، تواصل كليات جامعة القاهرة تنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى الميد تيرم، حيث انتهت بعض الكليات من عقد الاختبارات، فيما تواصل كليات أخرى تنظيمها سواء فى الأيام الجارية أو الانطلاق بعد إجازة عيد الفطر.

جامعة القاهرة

اداب القاهرة

امتحانات الميد تيرم

اخبار مصر

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