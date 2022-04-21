طعمه حكاية.. محمد الحلواني هيبهرك بطريقة صناعة رول الآيس كريم

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من "شارع 306" بمدينة المنصورة، التقى خلاله بمحمد الحلواني أحد أمهر صناع الآيس كريم، والذي يتميز ببراعته ومهارته العالية في صناعة "الآيس كريم رول".

وفي هذا الصدد قال محمد الحلواني صاحب الـ31 عاما لـ"اليوم السابع"، إن الآيس كريم رول، يعد أكثر أنواع الأيس كريم المفضلة والمحببة لدى الشباب والأطفال؛ نظرا لمذاقه الشهي وطريقة تصنيعه التي تبهر الجميع وتجذبهم لتجربته، واعتماده على منتجات طبيعية.

وأوضح أن الآيس كريم رول يعتمد بشكل أساسي على الحليب الطازج والفانيليا وأي نوع من الفواكه أو الشوكولاتة، مشيرا إلى أن طريقة تحضيره تتم بإضافة الحليب والفانيليا وأي نوع من الفواكه الطازجة أو الشوكولاتة أو البسكويت بمختلف أنواعهم على الجريل "الصاج" التي تصل درجة حرارته لـ25 تحت الصفر، ثم تبدأ مرحلة التقطيع وخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل سريع حتى يتماسك الخليط ويتجمد، ومن ثم فرد الخليط على الصاج وتشكيله على هيئة رول.