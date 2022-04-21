اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 أبريل 2022 01:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طعمه حكاية.. محمد الحلواني هيبهرك بطريقة صناعة رول الآيس كريم

الخميس، 21 أبريل 2022 01:19 ص
طعمه حكاية.. محمد الحلواني هيبهرك بطريقة صناعة رول الآيس كريم "شارع 306" بمدينة المنصورة
الدقهلية - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من "شارع 306" بمدينة المنصورة، التقى خلاله بمحمد الحلواني أحد أمهر صناع الآيس كريم، والذي يتميز ببراعته ومهارته العالية في صناعة "الآيس كريم رول".
 
وفي هذا الصدد قال محمد الحلواني صاحب الـ31 عاما لـ"اليوم السابع"، إن الآيس كريم رول، يعد أكثر أنواع الأيس كريم المفضلة والمحببة لدى الشباب والأطفال؛ نظرا لمذاقه الشهي وطريقة تصنيعه التي تبهر الجميع وتجذبهم لتجربته، واعتماده على منتجات طبيعية.
 
 
وأوضح أن الآيس كريم رول يعتمد بشكل أساسي على الحليب الطازج والفانيليا وأي نوع من الفواكه أو الشوكولاتة، مشيرا إلى أن طريقة تحضيره تتم بإضافة الحليب والفانيليا وأي نوع من الفواكه الطازجة أو الشوكولاتة أو البسكويت بمختلف أنواعهم على الجريل "الصاج" التي تصل درجة حرارته لـ25 تحت الصفر، ثم تبدأ مرحلة التقطيع وخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل سريع حتى يتماسك الخليط ويتجمد، ومن ثم فرد الخليط على الصاج وتشكيله على هيئة رول.
 
 
 

ايس كريم رول

الآيس كريم رول

ايس كريم

ايس كريم الصاج

المنصورة

الدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة