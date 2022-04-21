ضبط 7915 كيلو رنجة و35763 كيلو لحوم فاسدة خلال حملات على الأسواق بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية نتائج الحملات الرقابية البيطرية على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، بمراكز المحافظة والتي نفذتها مديرية الطب البيطري تحت إشراف الدكتور حاتم أنور مدير المديرية، وذلك بهدف إحكام الرقابة البيطرية على السلع المباعة بها والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي وخلوها من أي مسببات مرضية.

قامت مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بتنفيذ عدد من الحملات والتي أسفرت بدورها عن تحرير 15 محضر رنجة غير صالحة للاستخدام بإجمالي وزن 7915 كجم.

وفي سياق متصل حررت اللجان الرقابية عدد 12 محضر للحوم تم ذبحها خارج المجزر بإجمالي وزن 35760 كجم، إلى جانب تحرير محضر لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن 3 كجم ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض علي النيابة العامة المختصة حيال المخالفين.

ومن المقرر أن تستمر حملات الطب البيطري إحكاما للرقابة البيطرية على كافة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني بالأسواق بشكل مكثف خلال فترة الاحتفال بالأعياد وذلك تنفيذا لتعليمات محافظ الغربية في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الأعياد.