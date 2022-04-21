ضبط 48 طن أغذية حجبها التجار عن المواطنين لرفع أسعارها

كتب محمود عبد الراضي

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (432) قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة (103) أطنان مواد غذائية وغير غذائية.

وأسفرت الجهود فى مجال حجب السلع الإستراتيجية عن ضبط قرابة (48) طن سلع غذائية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من (33) طن.

وتمكنت الجهود في مجال حجب مواد البناء من ضبط أكثر من (7) طن أسمنت، وفى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط (15) طن سلع غذائية وغير غذائية، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (609) قضايا من بينها (120) قضية "خبز ناقص الوزن" و (99) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".