ضبط 16 "توك توك" و3 "تروسيكل" وإشغالات فى حملات بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

قاد اللواء محمد سحلول رئيس حى المنتزة أول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وفرض الانضباط ومنع سير التكاتك بالشوارع الرئيسية، استهدفت الحملة ش خالد بن الوليد، خليل حماده، ش جمال عبد الناصر أمام الأكاديمية وأسفرت الحملة عن ضبط 16 توكتوك و3 تروسيكل والتحفظ علي كمية كبيرة من الإشغالات المتنوعة.

يأتى ذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار حملات إزالة الاشغالات والتعديات وفرض الانضباط بالشارع السكندرى والتصدى للتكاتك ومنع سيرها بالشوارع الرئيسية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد محافظ الاسكندرية على ضرورة متابعة حالة الشارع السكندرى بشكل دائم ومستمر والتواجد في الشوارع بين المواطنين للاستماع إلى شكواهم والاستجابة لمطالبهم.