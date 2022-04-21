إزالة موانع حاجبة للرؤية بأحد الأندية في منطقة الكورنيش بالإسكندرية

رصدت الأجهزة التنفيذية بحي شرقالاسكندرية برئاسة محارب هيلع، خلال المرور الميداني، قيام إحدى الأندية بمنطقة جليم بالكورنيش بوضع موانع حاجبة لرؤية البحر مخالفة التعليمات الصادرة في ذلك الشأن.
وقاد محارب هيلع، حملة مسائية مكبرة، اليوم، على النادي المخالف، حيث تم إزالة جميع الموانع الحاجبة لرؤية البحر والتحفظ على الكراسي والطرابيزات، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.
تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإزالة أي موانع حاجبة لرؤية البحر، والتشديد بعدم السماح لأى منشآة بحجب رؤية البحر عن المواطنين، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.
وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليماته لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد لاستقبال مواطنى وزائرى الإسكندرية على الشواطىء خلال إجازة عيد الفطر المبارك وموسم الصيف، وكذلك رفع كفاءة الشواطئ والوحدات الشاطئية التي تقدم الخدمة للمواطنين.
وشدد المحافظ علي الإلتزام التام بالاجراءات الإحترازية، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشأن التواجد على الشواطيء وعلي رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة علي شواطئ الإسكندرية.
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