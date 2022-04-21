إزالة موانع حاجبة للرؤية بأحد الأندية في منطقة الكورنيش بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

رصدت الأجهزة التنفيذية بحي شرقالاسكندرية برئاسة محارب هيلع، خلال المرور الميداني، قيام إحدى الأندية بمنطقة جليم بالكورنيش بوضع موانع حاجبة لرؤية البحر مخالفة التعليمات الصادرة في ذلك الشأن.

وقاد محارب هيلع، حملة مسائية مكبرة، اليوم، على النادي المخالف، حيث تم إزالة جميع الموانع الحاجبة لرؤية البحر والتحفظ على الكراسي والطرابيزات، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.