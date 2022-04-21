شيخ الأزهر عن ليلة القدر: اطلبوا النصر من الله على النفس والهوى والشيطان

كتب لؤى على

ما هي الصورة التى يجب أن يكون عليها الصائم فى نهار رمضان وليلة القدر؟ سؤال أجاب عنه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حينما كان يتولى منصب مفتى الجمهورية.

وجاء رد الإمام الأكبر كالآتى: نقول للمسلمين بهذه المناسبة في كل مكان "عليكم بالاجتهاد في الحصول على خير هذه الليلة؛ فمن حُرِمَ خيرها فقد حُرِمَ الخير كله، وأكثروا من ذكر الله، وقراءة القرآن، والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واطلبوا النصر من الله على النفس والهوى والشيطان".