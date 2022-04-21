سفير مصر لدى الرباط: السلطات المغربية تستجيب لطلب زيادة تأمين بعثة الأهلى

كتب: أحمد جمعة

أكد السفير المصري لدى المملكة المغربية ياسر عثمان، اليوم الخميس، وجود ترحيب كبير ببعثة النادي الأهلي في المغرب سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي أو الرياضي في المملكة.

وِأشار السفير ياسر عثمان في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من الرباط إلى وجود اطمئنان لدي الجانب المغربي بشأن مباراة الأهلي والرباط بأن الأمور ستسير بشكل طبيعي ومتحضر تليق بتاريخ الناديين وبالعلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وكشف السفير المصري لدى المغرب عن قيام السفارة من جانبها باتخاذ اجراءات احترازية بمطالبة الجانب المغربي زيادة التأمين علي بعثة الاهلي سواء في مقر الإقامة أو الانتقالات أو التدريب، مشددا أهمية زيادة التأمين خلال مباراة الأهلي والرجاء وما بعدها، مشيرا إلى استجابة الجانب المغربي مشكورا بشكل كامل لكافة طلبات السفارة المصرية لدى الرباط.

ولفت السفير ياسر عثمان إلى ان وسائل الإعلام المغربية الكبيرة والمعتبرة رحبت بالنادي الأهلي المصري ودعت لأن تكون المباراة مثالا للروح الرياضية والعلاقات الطيبة بين الجانبين.

وكان السفير المصرى فى المغرب قد حرص على حضور المران الثانى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الذى أقيم على ملعب العربى الزاولى الخاص بنادى الاتحاد البيضاوى بمدينة كازابلانكا؛ استعداداً لمواجهة فريق الرجاء فى إياب الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا.

وعقد السفير جلسة مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى ورئيس بعثة الفريق فى المغرب؛ للاطمئنان على أحوال ألفريق والتأكيد على متابعة طاقم السفارة لكل الترتيبات الخاصة بالمباراة، وعلى التواصل مع كل الجهات المعنية؛ لتوفير الأجواء المناسبة للبعثة خلال فترة تواجدها بالمغرب لحين العودة إلى القاهرة.