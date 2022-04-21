روسيا تعليقا على رغبة ألمانيا وإسبانيا بفوز ماكرون: أليس هذا تدخلا بالانتخابات؟

كتب أحمد عرفة

علقت روسيا على رغبة ألمانيا وإسبانيا والبرتغال بفوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بانتخابات الرئاسة الفرنسية، متسائلة: أليس هذا تدخلا بالانتخابات؟

وفى وقت سابق، أعلنت المملكة المتحدة عن موجة جديدة من العقوبات على شخصيات بارزة في الجيش الروسي مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وفقا لصحيفة الاندبندنت.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إن هذه الخطوة جاءت في أعقاب هجوم متجدد في الشرق ومعلومات استخبارية تشير إلى استهداف البنية التحتية المدنية عمدا في مدينة ماريوبول المحاصرة.

وقالت إن العقوبات الجديدة ستستهدف أولئك الذين يقودون الخطوط الأمامية الروسية لارتكاب "أعمال شنيعة" خلال الحرب ، التي يعتقد أنها قتلت مئات المدنيين ودمرت مدنًا وشردت أكثر من ثلاثة ملايين في أول شهرين لها.