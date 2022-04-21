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رئيس شركة مياه الفيوم: ضبط 843 توصيلة مخالفة

الخميس، 21 أبريل 2022 10:18 ص
رئيس شركة مياه الفيوم: ضبط 843 توصيلة مخالفة المهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة مياه الفيوم
الفيوم - رباب الجالى

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أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن الإدارة العامة للرقابة والمتابعة تمكنت من ضبط 843 توصيله مياه مخالفة بيانها كالآتى :

165 توصيله منزليه فرق مقايسة، و548 توصيلة مياه مخالفة، و24 توصيلة منزلية فرق مقايسة بمركز أبشواى، و106 توصيلة مياه مخالفة داخل نطاق الوحدة المحلية بالحجر بمركز أطسا.

وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، على ضرورة إحكام الرقابة والمتابعة والتصدى بكل حزم لكل من تسول له نفسه التعدى على شبكات المياه وتوصيل المياه داخل المنازل دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصيل مما يجعلهم تحت طائلة القانون .

 


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