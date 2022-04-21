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رئيس جامعة الأقصر يناقش آليات وضع جداول امتحانات نهاية العام

الخميس، 21 أبريل 2022 09:11 م
رئيس جامعة الأقصر يناقش آليات وضع جداول امتحانات نهاية العام رئيس جامعة الأقصر يلتقى رئيس جهاز مدينة طيبة الجديد
الأقصر - أحمد مرعى

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التقى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، المهندس رضوان محمد عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، وذلك لمتابعة سير أعمال المشروعات الجامعية بالمدينة، بحضور جمال سيد، أمين عام الجامعة.

 

وفي البداية هنأ رئيس الجامعة، المهندس رضوان عبدالرشيد، لتوليه منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، وتناول اللقاء بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الجامعة والجهاز، في مجال الإنشاءات الجامعية الجديدة مثل المستشفى الجامعي، وسور الجامعة وأعمال التشجير وتوصيل المرافق، وتمهيد ورصف الطرق، إضافة إلى استعراض المخطط التفصيلي لمساحة الـ100 فدان المخصصة للجامعة، وما تم تنفيذه على أرض الواقع، ومناقشة بعض الجوانب الإدارية واللوجستية.

 

ومن جانبه، وعد المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة طيبة، بتذليل كافة العقبات والتحديات، والإسراع من وتيرة تنفيذ المشروعات الجامعية، والإنتهاء منها في أقرب وقت ممكن.

 

كما عقد مجلس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب، جلسته الـ34، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة، وبحضور الدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، ووافق المجلس على وضع جداول ومواعيد بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل ومشروعات التخرج لطلاب البكالوريوس بكليات الجامعة، المقرر اعتمادها طبقًا للائحة الداخلية لكل كلية.

 

وشدد رئيس الجامعة على وضع الامتحانات بنظام التصحيح الإلكترونى بنسبة 70%، على ألّا تزيد نسبة الأسئلة المقالية بالامتحان عن 30% من إجمالي درجات المقرر فى حالة المقررات التى فى حاجة ضرورية لوضع اسئلة مقالية لقياس مستوى اداء الطلاب.

 

رئيس جامعة الأقصر يلتقى رئيس جهاز مدينة طيبة الجديد (1)
 
رئيس جامعة الأقصر يلتقى رئيس جهاز مدينة طيبة الجديد (2)
 
رئيس جامعة الأقصر يلتقى رئيس جهاز مدينة طيبة الجديد (3)

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