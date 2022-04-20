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صور.. رئيس جامعة الأقصر يشارك فى الإفطار الجماعى لكليات السياحة والحاسبات والألسن

الأربعاء، 20 أبريل 2022 07:59 م
صور.. رئيس جامعة الأقصر يشارك فى الإفطار الجماعى لكليات السياحة والحاسبات والألسن حفل الإفطار الجماعى لكليات السياحة والفنادق والحاسبات والألسن
الأقصر - أحمد مرعى

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شارك الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة، في حفل الإفطار الجماعي لكلية السياحة والفنادق في رحاب الكلية بمدينة طيبة، بحضور الدكتورة صابرين عبدالجليل، عميد الكلية، ووالوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعدد من الطلاب.

وأعرب الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، عن سعادته بتنظيم كافة كليات الجامعة لحفلات إفطار الجماعي والتي ستكون عادة سنوية في شهر رمضان المبارك بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية بين المسؤولين والطلاب والعاملين، بعيدًا عن روتين الدراسة والعمل اليومي وضمن أجواء تسودها المحبة والألفة والود، معربا عن سعادته بوجوده وسط أبنائه الطلاب.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة تسعى إلى التواصل المستمر مع الطلاب فى جميع الأوقات والمناسبات الاجتماعية والدينية من أجل تدعيم الترابط والانتماء للجامعة، وأهمية مثل هذه اللقاءات لتوطيد أواصر العلاقة بين الطلاب وإدارة الجامعة.

وفي سياق متصل، نظمت كليتا الحاسبات والمعلومات والألسن، حفل إفطار جماعي بمقر كلية الحاسبات بحضور الأستاذ الدكتور سيد أبو دهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، ووكلاء الكليتين ومعاونيهم والعاملين والطلاب.

وكان قد عقد مجلس جامعة الأقصر لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جلسته برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة، وبحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واستهل المجلس جلسته بتوجيه رئيس الجامعة الشكر للدكتور يوسف عباس، وكيل كلية الألسن لشئون الدراسات العليا والبحوث، على ما بذله من مجهودات خلال فترة توليه وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما هنأ رئيس الجامعة الدكتورة شيماء عبد الستار لتوليها منصب القائم بأعمال وكيل كلية الآثار لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووافق المجلس في جلسته على إقامة ندوة علمية شهرية بمستشفى الكرنك الدولي تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية طب الأقصر، موجهة لأطباء مستشفى الكرنك وأطباء وزارة الصحة للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأطباء بمختلف التخصصات، كما وافق المجلس على تنظيم قافلة طبية بنجع الوحدة بمركز ومدينة الطود بمشاركة أساتذة كلية الطب بجامعة الأقصر، كما وافق المجلس على عقد دورة تدريبية لطلاب كلية الآثار عن "الأسلوب العلمي للتصوير"، فضلًا عن الموافقة على مقترح كلية الآثار التعاون مع جهاز شئون البيئة بالمحافظة.

الإفطار الجماعى لكليات السياحة والفنادق والحاسبات والألسن (1)
الإفطار الجماعى لكليات السياحة والفنادق والحاسبات والألسن (1)

 

الإفطار الجماعى لكليات السياحة والفنادق والحاسبات والألسن (2)
الإفطار الجماعى لكليات السياحة والفنادق والحاسبات والألسن (2)

 

الإفطار الجماعى لكليات السياحة والفنادق والحاسبات والألسن (3)
الإفطار الجماعى لكليات السياحة والفنادق والحاسبات والألسن (3)

 

الإفطار الجماعى لكليات السياحة والفنادق والحاسبات والألسن (4)
الإفطار الجماعى لكليات السياحة والفنادق والحاسبات والألسن (4)

 

الإفطار الجماعى لكليات السياحة والفنادق والحاسبات والألسن (5)
الإفطار الجماعى لكليات السياحة والفنادق والحاسبات والألسن (5)

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