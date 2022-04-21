اليوم السابع
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رئيس أكاديمية البحث العلمى يستقبل وفدا من بنجلاديش لبحث سبل التعاون

الخميس، 21 أبريل 2022 11:31 ص
رئيس أكاديمية البحث العلمى يستقبل وفدا من بنجلاديش لبحث سبل التعاون وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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استقبل الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا،  وفداً رفيع المستوي برئاسة السفير محمد منير الإسلام، سفير بنجلاديش بالقاهرة، ومحمد مشير الرحمن، سكرتير وزارة البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة بنجلاديش والوفد المرافق لهما من أكاديمية التنمية الريفية ببنجلادش، وذلك بناءاً علي خطاب من وزارة الخارجية المصرية متضمناً رغبة الوفد في زيارة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لمناقشة سبل التعاون بين الطرفين والأستفادة من خبرة مصر فى التنمية الأقليمية. 
 
واستعرض رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عرض تقديمى عن جهود أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في مجالات الطاقة الشمسية، الزراعة والغذاء، التكنولوجيا الحيوية الزراعية، وتعميق التصنيع المحلى وجهود الأكاديمية فى دعم الدورة الكاملة للابتكار مع التركيز على مشروعات التى قامت بها الأكاديمية فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً إلي المعمل المصري الصيني المشترك للطاقة المتجددة، ومحطات بحوث وتطوير لمراكزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه ببرج العرب وبلبيس، بالإضافة إلي المبادرات والحملات القومية بالشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمراكز البحثية وشركة الريف المصري والمشروع القومي لإنتاج التقاوي الزراعية، والعيادة الزراعية الإلكترونية، والحملة القومية للنهوض بإنتاجية الأراضي الصحراوية وإنتاج نخيل زراعة الأنسجة وتقاوى البطاطس بالوادى الجديد، ومشروع الجينوم المرجعى للمصريين وقدماء المصريين وتوجيه  الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء أكاديمية وطنية للرياضيات والأهتمام بالعلوم الأساسية حيث أنها أم العلوم وأساس كل التكنولوجيات البازغة وعلوم المستقبل وبنك المعرفة المصرى، وكيف يمكن أن يساهم هذا البنك فى تطوير النشر الدولى لبنجلاديش.
 
بينما استعرض الجانب البنجلاديشى جهود الحكومة البنجلاديشية فى دعم التنمية فى المناطق الريفية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وطالب بالتعاون مع الأكاديمية فى مجالات التكنولوجيا الحيوية الزراعية واستخدامات الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعى وتنمية المناطق الريفية والنائية والنشر العلمى الدولى والتدريب وبناء القدرات لبعض الباحثين من بنجلاديش فى مصر، وهو ما رحب به رئيس الأكاديمية.

التعليم العالى

البحث العلمى

أكاديمية البحث العلمى

اخبار مصرية

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