رأس البر تُنهى استعداداتها لاستقبال موسم شم النسيم.. صور

دمياط معتز الشربينى

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال التى نفذتها الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، لاستقبال موسم شم النسيم وذلك وفقًا للخطة التى تم وضعها مسبقاً لإتمام كافة الاستعدادات لاستقبال رواد المدينة من أبناء المحافظة ومختلف المحافظات.

وفى هذا السياق، أنهت الوحدة المحلية كافة الاستعدادات، حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة لتسوية وتمهيد الشاطئ، ورفع مستوى النظافة به، هذا إلى جانب إقامة عدد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين و4 نقاط للإسعاف وكذلك تجهيز منطقة للمعدات وإدارة الشاطئ لضمان توفير كافة الخدمات به.