انهيار وبكاء أثناء تشييع جثامين 3 أشقاء لقوا مصرعهم فى حادث سير.. فيديو

دمياط - معتز الشربيني

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بدمياط، رصد خلاله انهيار وبكاء الأهالي أثناء صلاة الجنازة على جثامين الثلاثة أشقاء اللذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة بعد تعرضهم لحادث سير أليم، إثر انقلاب سيارة ملاكى بناحية ترعة الجلبانة طريق الإسماعيلية/ العريش.



وكان ثلاثة أشقاء لقوا مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة ملاكي، وهم آية أحمد عثمان 24 عامًا، طالبة فى كلية الصيدلة، وأحمد محمد عثمان 22 عامًا طالب بالسنة الرابعة بكلية طب الأسنان، وآلاء أحمد محمد عثمان 19 عامًا طالبة بكلية طب الأسنان، كما أصيب محمود الكحلاوى مصطفى 20 عامًا ونقل إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج.



وعقب الحادث دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بأربع سيارات إسعاف وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس، وتم نقل المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج.



وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بانقلاب سيارة ملاكى قرب قرية جلبانة التابعة لمركز القنطرة شرق.





الجنازة



الجنازة



الجنازة



جانب من الجنازة



جانب من الجنازة