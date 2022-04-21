حبس عاملين أطلقا أعيرة نارية وإصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة في بنها

القليوبية إبراهيم سالم

أمرت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية، حبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإطلاق أعيرة نارية على عدد من الأشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية جمجرة القديمة دائرة المركز، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى بنها التعليمى، وتم التصريح لهم بالخروج عقب تقديم العلاج اللازم.

شهدت قرية جمجرة دائرة مركز شرطة بنها حدوث مشاجرة بين طرف أول "أمير أ م"، 30 سنة، مالك مطعم مأكولات، مصاب بشظايا خرطوش بالوجه، و"وليد ج ع"، 21 سنة، مالك مقهى، مصاب بشظايا خرطوش بالجانب الأيسر، و"محمد س ك"، 36 سنة، مصاب بشظايا خرطوش بالوجه، و"مصطفى ز ع"، 38 سنة، موظف مصاب بشظايا خرطوش بالوجه، وطرف ثان "أحمد ع ج"، 24 سنة، عامل، و"محمود أ ش"، 23 سنة، عامل، مقيمان قرية كفر منصور دائرة مركز شرطة كفر شكر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، بالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب مشاجرة بين الأطفال، تطورت لمشاجرة بين الطرفين تعدوا خلالها على بعضهم البعض، وأطلق الخامس والسادس أعيرة نارية من فردى خرطوش، وأحدثوا الإصابات الخاصة بالمجنى عليهم الطرف الأول.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين وتبادلوا الاتهامات، وتم بإرشاد الخامس والسادس ضبط السلاحين الناريين المستخدمين بالواقعة، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة.