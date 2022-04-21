حبس المتهم بقضم "صباع" مديره بسبب توبيخه داخل مطعم بالزمالك 4 أيام

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة قصر النيل، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه فى اتهامه بـ"قضم صباع" مديره فى العمل داخل مطعم فى منطقة الزمالك.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على عامل قضم "صباع مديره" فى العمل داخل مطعم بحى الزمالك فى منطقة القاهرة بسبب توبيخه فى العمل، وتباشر نيابة قصر النيل التحقيق مع المتهم فى الواقعة.

في واقعة غريبة أقدم عامل على "قضم صباع" مديره فى العمل بمطعم في حي الزمالك بالقاهرة، بسبب توبيخه له في العمل أمام زملائه، وفر المتهم هاربا لتأمر نيابة قصر النيل بسرعة ضبطه وإحضاره.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من المستشفى، بإصابة عامل بقطع في "عقلة الأصبع" وبترها، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث في مطعم بمنطقة الزمالك وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه، وعامل آخر بالمطعم، بسبب توبيخ الضحية للمتهم لتكاسله عن العمل، مما جعل المتهم يقوم بقضم أصبع المجني عليه الذي يترأسه في العمل داخل المطعم، وفر هاربا، لتأمر النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار المتهم.