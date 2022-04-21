حاكم خاركيف: إسقاط مقاتلة روسية من طراز سو - 34 فى منطقة إيزيوم

أعلن حاكم خاركيف، عن إسقاط مقاتلة روسية من طراز سو - 34 في منطقة إيزيوم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق، أعلنت المملكة المتحدة عن موجة جديدة من العقوبات على شخصيات بارزة في الجيش الروسي مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وفقا لصحيفة الاندبندنت.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن هذه الخطوة جاءت في أعقاب هجوم متجدد في الشرق ومعلومات استخبارية تشير إلى استهداف البنية التحتية المدنية عمدا في مدينة ماريوبول المحاصرة.
وقالت إن العقوبات الجديدة ستستهدف أولئك الذين يقودون الخطوط الأمامية الروسية لارتكاب "أعمال شنيعة" خلال الحرب، التي يعتقد أنها قتلت مئات المدنيين ودمرت مدنًا وشردت أكثر من ثلاثة ملايين في أول شهرين لها.
حاكم خاركيف: إسقاط مقاتلة روسية من طراز سو - 34 فى منطقة إيزيومالخميس، 21 أبريل 2022 03:55 م
أوكرانيا وروسيا
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أعلن حاكم خاركيف، عن إسقاط مقاتلة روسية من طراز سو - 34 في منطقة إيزيوم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
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