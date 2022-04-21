وبعد مناقشة استمرت ثلاث ساعات، تم تمرير اقتراح حزب العمال دون أي معارضة من قبل نواب الحكومة، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

جرى التصويت بدون رئيس الوزراء، الموجود حالياً في الهند، حيث قال إنه ليس لديه "ما يخفيه".

وسيكون القرار الآن مع أعضاء البرلمان إذا كان جونسون قام فعلاً بازدراء البرلمان بشأن إنكاره حضوره الحفل في مقره ب10 داوننج ستريت أثناء إغلاق فيروس كورونا.