توقف تقديم الخدمات باتحاد المهن الطبية يومى الأحد والإثنين بمناسبة شم النسيم

كتبت آية دعبس

أعلن الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية ، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن توقف تقديم الخدمات بالاتحاد، خلال يومي الأحد والأثنين 24 و25 أبريل الجارى، لمنح موظفي الاتحاد إجازة بمناسبة أعياد شم النسيم، وذلك بجميع الإدارات.

وأشار حمزة، في بيان، إلى استئناف العمل وتقديم الخدمات لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، بدءا من يوم الثلاثاء 26 أبريل 2022.

يأتي ذلك على خلفية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باعتبار يوم الإثنين الموافق 25 من أبريل الجارى، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء.

ويستعد اتحاد نقابات المهن الطبية، لفتح باب تجديد الاشتراك بمشروع العلاج استثنائيا خلال يومى الأربعاء والخميس 27 و28 أبريل 2022، وذلك للأعضاء المشتركين بمشروع العلاج بالفعل، ولم يتمكنوا من سداد قيمة تجديد اشتراك هذا العام، وبغرامة 30%، علما بأنه لن يُتاح إضافة أفراد للاشتراك أو الاشتراك لأول مرة، وسيتم السداد عن طريق خدمة فورى، من خلال أكواد: للأطباء البشريين 758، ولأطباء الأسنان 761، وللصيادلة 759، وللأطباء البيطريين 760، وليس بحضور الأعضاء للمقرات.

ويتلقى الاتحاد لكافة الاستفسارات حول أعمال وأنشطة الاتحاد "مشروع العلاج، المعاشات، الإعانات، وغيرها من خلال الخط الساخن على رقم: 15603 فى مواعيد العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس.