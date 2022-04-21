تكريم الفائزين فى المسابقة الإلكترونية للمدارس بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

كرم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، الطلبة الفائزون فى المسابقة الإلكترونية والتى تنظمها إدارة التربية السكانية.

قالت جيهان جابر مدير إدارة التربية السكانية، أن عدد الفائزين فى المسابقة 35 طالبا وطالبة، وفازت المدارس الخاصة بـ6 طلبة، والمدارس الرسمية للغات بـ8 طلبة، ومن إدارة بئر العبد التعليمية فاز 6 طلبة وإدارة العريش التعليمية 15 طالبا وطالبة بينهم 5 طلاب من المرحلة الابتدائية، 5 طلاب من المرحلة الإعدادية، و5 طلاب من الثانوية.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، حصول الطالبة منة سامى محمد والطالبة ريتاج على عاطف بمدرسة 25 يناير الرسمية للغات على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة الوعد القومى والاجتماعى للمرحلة الإعدادية.

ونظمت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، مسابقتى المسكن الأنيق وأشغال الإبرة بمدرسة الشهيدة بسمة سعيد راشد للتعليم الأساسى بالعريش.

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن المسابقة ينظمهما توجيه عام الاقتصاد المنزلى، بهدف إبراز إبداعات الطالبات من تنفيذ الأعمال من الخامات الموجودة بالبيئة السيناوية والأشياء المستهلكة وإعادة تدويرها مرة أخرى واستخدامها فى تجميل وتزيين المنزل.

وتشمل المسابقة أشغال الإبرة وأعمال تريكو وكورشية والتطريز، وإبراز إبداعات الطالبات فى تصميم وتنفيذ أى منتج بأشكال تقنيات الغرز المنفذ بها المنتج وجمال الشكل العام له.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، تنظيم مسابقة المعلمة الفعالة لمعلمات رياض الأطفال تحت شعار (بدعمك هيقدر) بمشاركة معلمات رياض الأطفال بمستوياتها المختلفة بالإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، لدعم تبادل الخبرات لدى جميع معلمات رياض الأطفال.