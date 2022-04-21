تقرير: دول أمريكا اللاتينية تلغى إلزامية ارتداء الكمامة مع انخفاض حالات كورونا

فاطمة شوقى

رأت بعض دول أمريكا اللاتينية الانضمام إلى الدول الأوروبية في إنهاء استخدام الكمامة الإلزامية مع انخفاض حالات كورونا في جميع أنحاء المنطقة وارتفاع معدلات تغطية التطعيم.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أنه حتى الآن ، أزالت البرازيل وباراجواي وأوروجواي إلزامية الكمامة بعد عامين ، ولم تعد بعض الولايات المكسيكية تتطلب استخدام الكمامة.

البرازيل

أعلن وزير الصحة البرازيلي ، مارسيلو كيروجا ، انتهاء "حالة الطوارئ" السارية منذ عام 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد، رغم أنه قال إن الفيروس "مستمر في الانتشار".

تم إعلان حالة الطوارئ في فبراير 2020 ، قبل تأكيد الحالة الأولى في البلاد ، والسماح باعتماد لوائح للتعامل مع الوباء الذي سيتم الآن إلغاؤه تدريجياً.

وقال كيروجا في مؤتمر صحفي "القرار يعترف بما نشهده حاليًا في البرازيل" ، في إشارة إلى انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا.

سجلت البرازيل أكثر من 30 مليون حالة إصابة بـكورونا منذ بداية الوباء و 662 ألف حالة وفاة.

وأكمل أكثر من 73٪ من البرازيليين دورة التطعيم ضد كورونا وفقًا للسلطات الصحية.

وكانت الكمامة قضية سياسية في البلاد منذ أن تحدث الرئيس جايير بولسونارو مرارًا ضد استخدامها ورفض ارتدائها في الأماكن العامة على الرغم من أن القانون يقتضي ذلك.

باراجواى

وافقت باراجواي على مرسوم يرفع الاستخدام الإلزامي للكمامة في جميع أنحاء البلاد ، على الرغم من كونها واحدة من البلدان في المنطقة التي لديها أقل معدل تطعيم.

وأعلن القرار في مؤتمر صحفي لوزير الصحة خوليو بوربا بعد لقاء الرئيس ماريو ابدو بينيتيز.

لكن بوربا شدد على أن وزارة الصحة يمكن أن توصي باستخدام الكمامات "في أوقات معينة"، وسجلت باراجواي 648400 حالة إصابة بـكورونا و18700 حالة وفاة.

واعتبارًا من 1 أبريل، أكمل 46 ٪ فقط من السكان نظام التطعيم المكون من جرعتين ، وفقًا لوزارة الصحة.

أوروجواى

في وقت سابق من هذا الشهر ، أنهت أوروجواي حالة الطوارئ الصحية ، لذا فإن استخدام الكمامة ليس إلزاميًا في جميع الأماكن ، بما في ذلك وسائل النقل العام.

سجلت أوروجواي 895775 حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 7000 حالة وفاة منذ بداية الوباء. أكمل أكثر من 80٪ من السكان نظام التطعيم.