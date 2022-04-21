تفاصيل مقتل سيدة بالإسكندرية.. النيابة تستخرج الجثمان بعد دفنها بـ 4 شهور

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت منطقة سابا باشا بالإسكندرية مقتل سيدة تبلغ من العمر 59 سنة، واكتشاف الواقعة بعد 4 شهور من الابلاغ عن اختفائها فى ظروف غامضة.

جاءت تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من زوجها ونجلها يفيد باختفاءها يوم 31 ديسمبر2021 ، وفشلوا فى العثور عليها ، وبتتبع هاتفها تم اكتشاف الواقعة من خلال الهاتف المحمول وتبين أن مرتكب الواقعة هو حارس عقار تعدى عليها بواسطة اله حادة على رأسها وقتلها واستولى على مبلغ 20 الف جنيه وهاتفها المحمول.

واعترف المتهم أمام نيابة أول الرمل بالإسكندرية ، أنه قتل المجنى عليها، وتخلص من جثمانها بدفنها فى حجرته التى كانت مخصصة له فىأحد العقارات بمنطقة سابا باشا بوضعها فى كيس بلاستيكى وأسمنت ومواد بناء منعا لاكتشاف الجريمة وفر هاربا.

وتشكل فريق من النيابة العامة، وتم استخراج الجثمان بعد 4 شهور من الواقعة، وقام المتهم بتمثيل الجريمة أمام النيابة .

وقررت نيابة أول الرمل حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة والتحفظ على ادوات الجريمة .