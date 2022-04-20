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كيلو البصل بجنيه والكوسة بـ4.. خضار بأرخص أسعار فى سوق البازار ببورسعيد.. لايف

الأربعاء، 20 أبريل 2022 02:31 م
كيلو البصل بجنيه والكوسة بـ4.. خضار بأرخص أسعار فى سوق البازار ببورسعيد.. لايف أسعار الخضار بسوق البازار بحى العرب ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأربعاء، من داخل سوق البازار بنطاق حى العرب فى محافظة بورسعيد لمتابعة أسعار الخضروات والفاكهة خلال اليوم.

شهدت أسواق محافظة بورسعيد، إقبالا من الأهالى خاصة مع انخفاض الأسعار، حيث وصل سعر الطماطم 8 جنيهات، وسعر كيلو البصل جنيه واحد فقط، ووصل سعر البطاطس بداية من 5 جنيهات، والفلفل الشطة بـ10 جنيهات.

وسادت حالة من الارتياح بين الأهالى لبدء انخفاض الأسعار تدريجيا بالخصروات والفاكهة فى كافة الأسواق بمحافظة بورسعيد.

يضم سوق البازار، مجمع أسواق حضارى للخضروات والفاكهة واللحوم، أقيم على أحدث طراز معمارى فى مواجهة سوق الأسماك الحديث، ليشكل الاثنان معا، واحدة من أهم مناطق الإبهار فى الطراز المعمارى للأسواق العالمية، التى تدخل مصر من بوابة بورسعيد.

ويعد البازار الجديد، الأحدث من نوعه فى مصر، مثلما كان سوق الأسماك، وأصبحت تلك المنطقة مركزا ومزارا تجاريا وسياحيا لأبناء بورسعيد والمحافظات الأخرى، ونقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن.

يذكر أن بازار بورسعيد الجديد، يقام على مساحة 24 ألف متر مربع، ويضم محلات جملة وقطاعى للخضروات والفاكهة، ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات، بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الأسماك، مجمعا تجاريا متكاملا يغطى احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كل الاحتياجات الغذائية اليومية، بالإضافة إلى عدد من البنوك.

البازنجان ب ٥ جنيه_copy_1000x750
البازنجان بـ5 جنيهات

البطاطس ال ٣ بعشره_copy_1000x750

البطاطس

الشنطه ب ١٠ جنيه_copy_1000x750

الفلفل الشنطة بـ10 جنيهات

الطماطم ب ٨ جنيه_copy_1000x750

الطماطم

 

بطاطس ب ٥ جنيه_copy_1000x750
بطاطس بـ5 جنيهات

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