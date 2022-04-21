تعاون بين البورصة وجهاز تنمية التجارة الداخلية لتبسيط إجراءات السجل التجارى

كتب هانى الحوتى

تسريع وتيرة إنجاز الخدمات التي يقدمها السجل التجاري للشركات المقيدة استثناءً من منظومة الحجز الالكتروني

اتفقت إدارة البورصة مع جهاز تنمية التجارة الداخلية على تسريع وتيرة إنجاز كافة الخدمات التي تحتاجها الشركات المقيدة من السجل التجاري وخاصة إنهاء الإجراءات القانونية لكافة التعديلات التي تقوم بها وعلى الأخص إجراءات التأشير بالسجل التجاري.

وجاء ذلك اتصالا مع جهود إدارة البورصة المصرية لتحسين بيئة ممارسة أعمال الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية، وفي إطار التنسيق المستمر والتعاون البناء مع جهاز تنمية التجارة الداخلية في اتخاذ كل ما يلزم لتبسيط وتيسير الإجراءات والخدمات.

ونظراً لأهمية عامل الوقت في إجراءات القيد والتأشير للشركات المقيدة لها أوراق مالية في جداول البورصة المصرية، فقد أصدر جهاز تنمية التجارة الداخلية منشور عام لجميع مكاتب السجل التجاري بجمهورية مصر العربية يقضي بتسريع وتيرة تقديم خدمات السجل التجاري للشركات المقيدة في البورصة المصرية أو من يمثلهم استثناءً من منظومة الحجز الالكتروني للشركات المطبقة في مكاتب السجل التجاري بعد تقديم ما يفيد قيدها في البورصة المصرية.

تأتي هذه الخطوة في ضوء حرص الطرفين على تحسين بيئة الأعمال خاصة في ظل الدور الذي يلعبه الجهاز في تقديم خدمات السجل التجاري للأفراد والشركات.