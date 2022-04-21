ترقية 15 عضو هيئة تدريس جامعة المنصورة لدرجة أستاذ

الدقهلية شريف الديب

عقد مجلس جامعة المنصورة اجتماعه اليوم، بجلسته رقم 585 برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وناقش المجلس العديد من الموضوعات الهامة، التى تهم العملية التعليمية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

ووافق المجلس على ترقية 15 عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ، ترقية 9 أعضاء هيئة تدريس لدرجة أستاذ مساعد ، تعيين 11 عضو هيئة تدريس بوظيفة مدرس، وتم تكريم اثنين من العاملين بكلية الطب وذلك لتميزهم بالنشر الدولى في الأبحاث العلمية وهم : الدكتور سامى على محمد إبراهيم جبر أخصائى معمل أول ( تحاليل طبية )كلية الطب – قسم التشريح لتميزه بالنشر الدولى في أبحاث العلوم الطب الكيميائى بقسم الفارما كلية الطب، وذلك لتميزه بالنشر الدولى في أبحاث العلوم الطب الدكتور يسرى السيد الشريف.

وتم إحاطة المجلس علماً بموافقة الدكتور رئيس الجامعة على معاملة 2 مواطنين من الجنسيات العربية: مواطن يمني الجنسية المعاملة المقررة للمصريين في عملية زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي ، اعفاء 2 من طلاب الدراسات العليا من رسوم الخدمات التعليمية المقررة نظرا لظروفهم المرضية.

ووافق المجلس على إنشاء 4 دبلومات مهنية بكلية الطب واعتماد اللوائح الداخلية لها وذلك على النحو التالى:

دبلومة مهنية فى أمراض وجراحات جلوكوما العين، دبلومة مهنية فى طب وجراحة القرنية والأمراض الخارجية للعين، دبلومة مهنية فى طب الجنين تخصص النسا والتوليد، دبلومة مهنية فى تخصص تصوير الثدى بقسم الأشعة التشخيصية.

الموافقة على تجديد اتفاقية التعاون بين الجامعة ممثلة فى كلية الطب البيطرى وجامعة أبهيروا للزراعة والطب البيطرى ممثلة فى المركز القومى لبحوث أمراض الأوليات بدولة اليابان.

والموافقة على عقد اتفاقية التعاون الأكاديمى بين الجامعة والجمعية الوطنية للرياضة فاسيل ليفسكى ببلغاريا بهدف تشجيع التبادل والتعاون بين أعضاء هيئة التدريس والبحث والطلاب والموظفين الإداريين.