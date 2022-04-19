جامعة المنصورة تكرم الفائزين بالدورة الأولى لجائزة التميز الحكومى

الدقهلية: شريف الديب

نظمت جامعة المنصورة فى إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لها اليوم، حفل الدورة الأولى لجائزة الجامعة للتميز الحكومي بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة، تحت رعاية كل من الدكتور خالد عبد العفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة هالة السعيد - وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

بحضور كل من الدكتور أشرف عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور محمود المليجى - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة العليا لإدارة الجوائز بالجامعة، الدكتور أشرف طارق حافظ - نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد عطية البيومى - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، عمداء كليات الجامعة ووكلائهم ، مديري المستشفيات والمراكز الطبية بالجامعة ، أسامة موسى - أمين عام الجامعة ، أمناء الجامعة المساعدين ، سهى السعيد - المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط، الدكتورة هدى غلاب - رئيس فرق التقييم الداخلية لجائزة جامعة المنصورة للتميز الحكومي التابعة لوزارة التخطيط ،عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة.

وأشار الدكتور أشرف عبد الباسط إلى أن تقدم عدد من الكليات بمختلف الجامعات والمؤسسات الحكومية لوزارة التخطيط للمشاركة فى الدورتين الأولى والثانية من جائزة مصر للتميز الحكومي كان يستغرق وقت طويل فى تقييم كافة هذه الكليات والمؤسسات، مما جعل الوزارة تحث الجامعات على تنظيم جائزة التميز الحكومي فى فئات: الكليات، فرق العمل، الإبداع والابتكار داخل كل جامعة وتصعيد الفائزين من كل فئة داخل جامعة للمشاركة فى الدورة القادمة لجائزة مصر للتميز الحكومي.

وأضاف أن ما سبق دفع جامعة المنصورة لإطلاق الدورة الأولى لجائزة الجامعة للتميز الحكومي بهدف نشر ثقافة التميز داخل كافة قطاعات الجامعة.

وأثنى على الجهد المبذول من كافة القائمين على تنظيم وتقييم جائزة الجامعة للتميز الحكومي.

وأشاد الدكتور محمود المليجى بدور وزارة التخطيط فى دعم الجامعات والمؤسسات الحكومية المشاركة فى جائزة مصر للتميز الحكومى بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

ونوه بحصول كلية الطب جامعة المنصورة على المركز الثالث وموقع الجامعة الإلكتروني على المركز الثاني فى الدورة الأولى لجائزة مصر للتميز الحكومي.

وأضاف أن 5 كليات بجامعة المنصورة جاءت ضمن أفضل 10 كليات بالدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي التي حصل خلالها كل من مركز جراحة الكلى والمسالك البولية ومركز التطوير المهني بكلية التجارة على مرتبة متقدمة فى فئة فرق العمل وحصل خلالها موقع الجامعة الإلكتروني على المركز الأول.

وذكر أنه تم إعلان التقدم للدورة الأولى من جائزة جامعة المنصورة للتميز الحكومي فى الفئات الثلاث: الكليات، فرق العمل، الإبداع والابتكار فى ١١ يناير 2022 وتدريب المقيمين للجوائز وسفراء التميز خلال 14 يناير - 5 فبراير والتقييم الورقي والميداني للمشاركين فى الجائزة خلال 6-19 فبراير وعقد اجتماعات للتحكيم خلال 20-24 فبراير.

وشدد على أن التقييم تم بواسطة ممثلي وزارة التخطيط دون تدخل الجامعة بمساعدة فريق إدارة الجائزة بالجامعة و20 من المقيمين و60 من سفراء التميز بكليات الجامعة.

وأشار إلى تقييم 14 كلية و9 فرق عمل و9 مشروعات للإبداع والابتكار شاركوا بجائزة جامعة المنصورة للتميز الحكومى، وتصعيد ٤ كليات و٥ فرق عمل ومشروعين للإبداع والابتكار للمشاركة فى الدورة القادمة لجائزة مصر للتميز الحكومى.

قام كل من الدكتور أشرف عبد الباسط والدكتور محمود المليجى والدكتور محمد عطية البيومى والدكتور أشرف حافظ بتكريم فريق وزارة التخطيط المقيم لجائزة جامعة المنصورة للتميز الحكومي وعدد من القيادات الإدارية وفريق مقيمى الجوائز وسفراء التميز بجامعة المنصورة والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى فى الفئات الثلاث.

وفازت كلية الحقوق بالمركز الأول فى فئة الكليات وكلية طب الأسنان بالمركز الثاني وكلية الصيدلة بالمركز الثالث ، حصل فريق محو الأمية بكلية التربية النوعي على المركز الأول فى فئة فرق العمل المميزة وفريق رفع تصنيف المجلة العربية لكلية التربية النوعية على المركز الثاني و فريق الخدمات التقنية والتحول الرقمي بمركز طب وجراحة العيون على المركز الثالث ونال مشروع التحول الرقمي بكلية الحقوق المركز الأول فى فئة الإبداع والابتكار ومشروع المعرض الافتراضي لمشروعات تخرج كلية الحاسبات والمعلومات المركز الثاني ومشروع المحكمة الصورية بكلية الحقوق المركز الثالث.



جانب من حفل التكريم



جانب من حفل التكريم



جانب من حفل التكريم



جانب من حفل التكريم



جانب من حفل التكريم



جانب من حفل التكريم