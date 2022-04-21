وبحسب صحيفة الجارديان، البريطانية،ستكون هذه الزيارة مهمة دبلوماسية لإقناع مودى بدعم العمل الغربى ضد روسيا على خلفية عملياتها العسكرية فى أوكرانيا.

وسيعلن رئيس الوزراء البريطانى خلال الزيارة عن عدد من الاتفاقيات التجارية كجزء من "حقبة جديدة" فى العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية،وقد رفضت الهند إدانة الكرملين علانية بسبب التدخل العسكري في أوكرانيا، وظلت معتمدة على الواردات الروسية من الطاقة والسلع الزراعية والمعدات العسكرية.