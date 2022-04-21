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بوتين للقوات الروسية: لا تقتحموا مصنع آزوفستال ولا تسمحوا لذبابة بالمرور

الخميس، 21 أبريل 2022 09:49 ص
بوتين للقوات الروسية: لا تقتحموا مصنع آزوفستال ولا تسمحوا لذبابة بالمرور الرئيس الروسى بوتين
كتب محمد عبد العظيم

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وجه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قوات الجيش الروسى، بعدم اقتحام منطقة مصنع "آزوفستال" بمدينة ماريوبول الأوكرانية، مشددا على ضرورة إحكام الطوق عليها "كي لا تقدر حتى الذبابة على المرور"، وذلك وفق "روسيا اليوم".

 

وقال الرئيس بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع سيرجى شويجو اليوم الخميس: "أعتبر الاقتحام المقترح للمنطقة الصناعية أمرا غير مجد، وآمر بإلغائه".

 

وعلل بوتين إلغاء اقتحام "آزوفستال" باعتبارات إنقاذ أرواح الجنود الروس وقال: "هذا هو الحال عندما يجب أن نعتني - أكثر من أي وقت آخر - بالحفاظ على حياة وصحة جنودنا وضباطنا.. ليست هناك حاجة للنزول إلى السراديب والزحف تحت أرض هذه المنشآت الصناعية".

 

وأضاف: "أغلقوا هذه المنطقة الصناعية حتى لا تستطيع الذبابة من المرور بها".

 

وأكد بوتين أن روسيا تضمن الحياة والمعاملة اللائقة لعناصر الجيش الأوكراني إذا قرروا الخروج من "آزوفستال".


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