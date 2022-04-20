بوتين يوجه الحكومة الروسية بتحديث استراتيجية موسكو فى منظمة التجارة العالمية

كتب أحمد عرفة

أصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين توجيهات للحكومة الروسية بتحديث استراتيجية روسيا في منظمة التجارة العالمية وتقييم شرعية قرارات "الأطراف الغربية النظيرة"، وشدد على أن هذه العقوبات تساهم في ارتفاع أسعار المعادن، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الروسي، في اجتماع عقد اليوم حول تطوير مجمع المعادن الروسي، إن العقوبات تتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية والالتزام الذي طالما كرره الشركاء الأوروبيون باستمرار.

وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الثلاثاء، أن موسكو لا تسعى إلى تغيير النظام في كييف، وإنما تريد أن يقرر الشعب الأوكراني مصيره ومستقبله، مضيفا أن الغرب استخدم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ضد روسيا.



وقال لافروف ـ في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ "إن الهدف من العملية العسكرية الروسية نزع السلاح واجتثاث النازية من أوكرانيا، وإن الأزمة بدأت مع أوكرانيا منذ محاولة كييف توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى عدم وجود رسوم على الصادرات والواردات، ورأت روسيا حينها تغيير اتفاقياتها مع كييف".