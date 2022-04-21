بمناسبة شم النسيم.. اعرف فوائد تناول البيض

كتبت فاطمة خليل

تناول البيض الملون من أهم طقوس الاحتفال بشم النسيم، وبمناسبة احتفالات شم النسيم يوم الاثنين القادم الموافق 25 إبريل نتعرف على فوائد تناول البيض لصحتك، بحسب ما نشر موقع asweetpeachef.

فوائد البيض فى شم النسيم



1. البيض مليء بالمغذيات



البيض غذاء مغذٍ تشمل العناصر المغذية التى يحتوى عليها البيض ما يلي:

-تضيف الفيتامينات A و B5 و B12 و B2 إلى الاحتياجات اليومية الموصى بها

-توجد الفيتامينات B6 و D و E و K في البيض

-السيلينيوم هو أحد مضادات الأكسدة المقاومة للسرطان

-يساعد الفوسفور في صحة العظام والأسنان

-يساعد الكالسيوم عظامك على البقاء قوية

-يساعد الزنك جهاز المناعة لديك

-حمض الفوليك

-البروتين

-الدهون الصحية

يحتوي البيض الغني بأوميجا 3 على دهون صحية وفيتامينات أ و هـ

2. البيض يزيد من نسبة الكوليسترول الجيد (HDL)



البيض يرفع الكوليسترول الجيد (HDL) والمستويات المرتفعة من HDL تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

ولا يرفع البيض نسبة الكوليسترول في دم معظم الناس بعكس الدهون المشبعة من الأطعمة المصنعة التى ترفع مستوى الكوليسترول في الدم وكذلك الكثير من اللحوم الحمراء.

3. يقلل البيض من مخاطر الإصابة بأمراض القلب



يجب تناول البيض باعتدال ، تمامًا مثل أي شيء آخر لكن البيض يحتوي على عناصر غذائية صحية للقلب وتقي من أمراض القلب يوجد حمض الفوليك والأحماض الدهنية غير المشبعة وفيتامين هـ وبعض فيتامينات ب في البيض.

4. البيض مفيد لصحة العين



يحتوي البيض على فيتامين أ الضروري لصحة العين هذا أمر بالغ الأهمية للإشارة إلى أن نقص فيتامين أ هو السبب الأكثر شيوعًا للعمى لدى الأطفال في البلدان النامية ، مما يشير إلى أهميته.

بالإضافة إلى ذلك ، يعد الزياكسانثين واللوتين من العناصر الغذائية التي يمكن أن تقلل من خطر الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

أظهرت إحدى الدراسات أن صفار البيض يوميًا يزيد بشكل كبير من هذه العناصر الغذائية في الدم.

5. البيض مفيد لصحة الدماغ



تحتوي البيضة على 125.5 ملليجرام من الكولين (وهو ما يقرب من نصف ما تحتاجه) الكولين مفيد لصحة القلب ولكنه ضروري أيضًا للدماغ.

يساعد الكولين على تنظيم الذاكرة والمزاج. أثبتت الدراسات أنه يساعد في الوظيفة الإدراكية مثل الذاكرة البصرية واللفظية. تتشكل الأغشية التي تحيط بخلاياك بمساعدة مادة الكولين أثناء الحمل وكذلك أثناء الرضاعة الطبيعية ، يعتبر الكولين ضروريًا لنمو دماغ الطفل أيضًا.

6. البيض يشعرك بالشبع



يصنف مقياس يسمى مؤشر الشبع البيضة على أنها عالية جدًا إنه غذاء عالي البروتين يزيد الشبع لأن البيض ممتلئ وغني بالمغذيات يساعد تناول البيض على منع تناول الوجبات الخفيفة أيضًا.

7. البيض مصدر جيد للبروتين



غالبًا ما يُطلق على البروتين اسم لبنة بناء الجسم، تحتوي بيضة واحدة على 6.5 جرام من البروتين إذا كان لديك عجة من ثلاث بيضات، فإنك تحصل على 19.5 جرامًا من البروتين، وهو ما يقرب من نصف الحد اليومي.