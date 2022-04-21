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بايدن: منع أى سفينة ترفع العلم الروسى من الدخول للموانئ الأمريكية

الخميس، 21 أبريل 2022 04:20 م
بايدن: منع أى سفينة ترفع العلم الروسى من الدخول للموانئ الأمريكية بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيطالب مجلس الكونجرس بتخصيص المزيد من الأموال لأوكرانيا الأسبوع المقبل، متابعا: قررت منع أى سفينة ترفع العلم الروسي من الدخول لموانئ الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأضاف الرئيس الأمريكي، في كلمة له حول الحرب الأوكرانية الروسية: سنضمن التدفق الثابت للأسلحة إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة، موضحا أن معركة كييف كانت انتصارا تاريخيا لأوكرانيا.

 

وتابع جو بايدن: نتشارك المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، وسنقدم 500 مليون دولار كمساعدات اقتصادية لأوكرانيا وقدمنا مليار دولار خلال شهرين.

 

وقال الرئيس الأمريكي: مساعداتنا الجديدة لأوكرانيا بها مسيرات ومروحيات ومدفعية ثقيلة ومدافع هاوتزر.


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