انتشال جثمان شاب ألقى بنفسه بترعة بالشرقية حزنا على وفاة والدته

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بقطاع الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، من انتشال جثة غارقة لـ شاب فى السابع والعشرين من عمره؛ وذلك بعد يومين من إلقاء نفسه فى مياه ترعة الإسماعيلية بنطاق ودائرة قسم شرطة بلبيس.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بانتشال جثمان شاب بعد نحو يومين من سقوطه غارقًا في مياه ترعة الإسماعيلية.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة المدعو إ ز، 27 عامًا، مقيم في بندر بلبيس، عثر عليه غارقًا في مياه ترعة الإسماعيلية، إذ جرى انتشال الجثة من مياه الترعة امام مجمع محاكم بلبيس، وذلك بعد يومين من غقاء الشاب نفسه في مياه ترعة الإسماعيلية بالقرب من النيابة الإدارية.

وتبين من التحريات الأولية أن الشاب قد تخلص من حياته لمروره بحالة نفسية سيئة بعد وفاة والدته منذ 3 أشهر، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 11024 إداري قسم شرطة بلبيس لسنة 2022، وبالعرض على جهات التحقيق قررت انتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.