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النيابة العامة: لا صحة لتعدى ضابط شرطة على مواطن بالطريق العام بمدينة نصر

الخميس، 21 أبريل 2022 04:05 م
النيابة العامة: لا صحة لتعدى ضابط شرطة على مواطن بالطريق العام بمدينة نصر المستشار حماده الصاوي النائب العام
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أكدت تحقيقات النيابة العامة عدم صحة ما تم تداوله بمواقع التواصل من تعدي ضابط شرطة على مواطن بالضرب والسبِّ بمدينة نصر.
 
 
وكشفت التحقيقات، أنَّ حقيقة الواقعة كما هو ثابتٌ من بيانات الطرفين في التحقيقات أنها شجار بين المجني عليه وآخر يعمل بتجارة السيارات والهواتف المحمولة حولَ أولوية المرور في الطريق العام، مما أسفر عن إصابة المجني عليه بكدمة بالكوع الأيسر، حيث شهد المجني عليه في التحقيقات أنَّ المتهمَ ادعى له أنه ضابط شرطة، بينما بمواجهة الأخير أنكر ادعاءه بذلك.
 
 
وجارٍ استكمال التحقيقات والإجراءات.

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اليوم السابع بلس

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