اليوم السابع
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الكنيسة الأسقفية تستقبل وزير الدولة للحكومة البريطانية ويتفقد خدمات الكنيسة

الخميس، 21 أبريل 2022 05:24 م
الكنيسة الأسقفية تستقبل وزير الدولة للحكومة البريطانية ويتفقد خدمات الكنيسة مطرانا الكنيسة الأسقفية يستقبلان وزير الدولة للحكومة البريطانية
كتب محمد الأحمدى

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استقبل الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية اليوم الخميس، اللورد طارق أحمد وزير الدولة للحكومة البريطانية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية وبحضور السفير جاريس بيللى سفير بريطانيا لدى القاهرة ووفد من السفارة البريطانية.  

 

وتفقد اللورد أحمد الكاتدرائية وتعرف على الخدمة الكنسية التي تقدمها الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر من خدمات روحية واجتماعية وطبية وتعليمية وثقافية بالإضافة إلى خدمة اللاجئين.

 

من جانبه، أكد رئيس الأساقفة أن الكنيسة الأسقفية عضو فعال فى مجلس كنائس مصر ولكنها كنيسة تعود جذورها لكنيسة بريطانيا، ومن ثم فإنها تعمل على تقريب وجهات النظر وخلق حوار وتعاون بين مصر والمملكة المتحدة.

 

وخلال الزيارة تعرف اللورد أحمد على المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة الذي تفتتحه الكنيسة الأسقفية يوم السابع والعشرين من أبريل الجاري حيث قدم الدكتور منير حنا مدير المركز شرحًا تفصيليًا عن أهداف المركز الذي يطمح إلى خلق تفاهم ديني وعيش مشترك بين المسلمين والمسيحيين

 

وقال الدكتور منير حنا إن المطران سامي فوزي كلفه بمهمة تأسيس المركز الذى يهدف لتعريف المسيحيين خاصة الغربيين بتعاليم الإسلام وكذلك تقديم معرفة علمية عن المسيحية للمسلمين بهدف خلق تفاهم مشترك وحوار ديني.

 

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الكنيسه الاسقفيه

خدمات الكنيسه

المطران سامى فوزى

مجلس كنائس مصر

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