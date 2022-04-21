القنصلية المصرية فى ميلانو تقيم حفل إفطار جماعى وسط أجواء رمضانية.. صور

فاطمة شوقى

نظمت القنصلية المصرية بمدينة ميلانو الإيطالية حفل إفطار جماعى ضم أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بميلانو وبحضور السفيرة، منال عبد الدايم، وبعض من رموز الجالية المصرية بميلانو وشمال إيطاليا.



افطار اعضاء الدبلوماسية



القنصلية المصرية بميلانو

وتعتبر هذه هي أول مرة تقوم فيها القنصلية المصرية بميلانو بإقامة حفل افطار عامة وأيضا أول حفل وتجمع لأفراد الجالية في مقر القنصلية بعد التجديد والتحديث الذي شمل توسيع وتغير قاعة المعاملات بالقنصلية وتنظيم الحضور للجمهور عبر آلية المواعيد المسبقة عبر موقع إلكتروني.



تجمع اعضاء الدبلوماسية المصرية فى ميلانو

وأقيم الحفل في أجواء رمضانية، ويعتبر هذا التجمع بداية لتجمعات مقبلة ومتنوعة لكي يكون هناك أكثر من فرصة لتواجد معظم أفراد الجالية علي مراحل نظرا لقيود الكوفيد الحالية وصعوبة إقامة تجمعات ضخمة تتماشي وعدد المصريين بشمال ايطاليا والذي لا يقل عددهم في محيط عمل القنصلية عن الـ 240 ألف مصري.



جفل افطار



حفل افطار اعضاء القنصلية المصرية فى ميلانو