الفاو تدعو لإنشاء مرفق عالمى لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة ارتفاع الأسعار

كتبت : هند المغربي

دعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى إنشاء مرفق عالمي لتمويل استيراد الأغذية، بهدف مساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع ارتفاع الأسعار نتيجة للحرب في أوكرانيا.

ووفق منظمة " الفاو " يُعد المرفق العالمي، الذي يهدف أيضا إلى زيادة الإنتاج الزراعي العالمي والإنتاجية بطريقة مستدامة، ضمن المقترحات التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة استجابة للأزمة في أوكرانيا.

وأضاف بيان المنظمة الأممية " تعتبر روسيا وأوكرانيا طرفين مهمين في سوق الغذاء العالمي، حيث تعتمد حوالي 50 دولة عليهما فيما لا يقل عن 30 بالمائة من احتياجات استيراد القمح. وتعد روسيا أيضا مصدرة رئيسية للأسمدة، وقد احتلت، في عام 2020، المرتبة الأولى في تصدير الأسمدة النيتروجينية، وثاني أكبر مورد للبوتاسيوم، وثالث أكبر مصدر للأسمدة الفوسفورية.

وأشار البيان أنه في ظل الضغط الذي تتعرض له الميزانيات بسبب جائحة كـوفيد-19، دفع الصراع في أوكرانيا مؤشر الفاو لأسعار الغذاء إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، مما أثر على الفئات الأكثر ضعفا، وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع أسعار الأسمدة يعرض مستقبل زراعة المحاصيل للخطر على الصعيد العالمي.

وأوضح بيان " الفاو " أنه يمكن أن يؤدي الصراع إلى دفع ما يصل إلى 13.1 مليون شخص إضافي نحو براثن الجوع بين عامي 2022 و2026.

وقال مدير عام منظمة الفاو شو دونيو، يمكن أن يكون للحرب تداعيات متعددة الأوجه على الأسواق العالمية والأمن الغذائي".

وأضاف مدير منظمة الفاو إن المرفق العالمي، الذي من شأنه أن يكمل الآليات القائمة داخل منظومة الأمم المتحدة، سيعتمد بشكل صارم على الاحتياجات العاجلة ويقتصر على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​من البلدان المستوردة للغذاء.

ولفت المسؤول الاممى إن المرفق العالمي لتمويل استيراد الأغذية قد تم اختباره من قبل منظمة الأغذية والزراعة نظرا لتأثيره على الأسواق العالمية وسيكون مناسبا لإدارته وتوسيع نطاقه. وأضاف" الدرس المستفاد هو أننا بحاجة إلى زيادة الإنتاج الزراعي والإنتاجية في العالم مع الحفاظ على الاستدامة. لقد حان الوقت للعمل معا من أجل القضاء على الجوع وسوء التغذية في العالم."