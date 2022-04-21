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الرئيس السيسى: مشروع تبطين الترع سيتكلف 90 مليار جنيه

الخميس، 21 أبريل 2022 11:19 م
الرئيس السيسى: مشروع تبطين الترع سيتكلف 90 مليار جنيه الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: أمس كنت أتحدث مع وزير الرى وأقول له  موضوع تطبين الترع عامل معانا أيه، فموضوع تبطين الترع سيتكلف 90 مليار جنيه.

وتطرق الرئيس السيسى، إلى مبادرة حياة كريمة، خلال خلال لقاء موسعا مع الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى،: يمكن أن تكون الخطة ليس عيب تمويل وقلت هذا الكلام ، حيث نستهدف أن نخلص المرحلة الأولى خلال سنة ونتمنى ذلك بحيث ننتهى من 3 مراحل خلال 3 سنوات وقلت نتمنى أن نفعل ذلك.

وتابع الرئيس السيسى: قضية الوقت في تنفيذ الخطة به تحدى وقلت انا بعمل عمل على حالة مش متخططة ، وبناء اتعمل على مدى 50 او 60 سنة مش منظم والخطة بتاعتى قد تجد خلال التنفيذ الفعلى على الأرض بعض الصعوبات، وأريد دخول الغاز لكل الناس هل اقدر ادخل الغاز لكل الناس .. لا ، خطتنا اضبط وأحسن الكهرباء ، فالخطة أن أدخل الكهرباء خطة وجودة جيدة ونفس الكلام في الكهرباء والمياه والصرف الصحى وبالتالي حياة كريمة لا توقف .

وتابع الرئيس السيسى: نحتاج لحوار سياسي يتناسب مع إطلاق الجمهورية الجديدة، كنت عامل حسابى أن أطلق الموضوع بتفاصيل أكثر في إفطار الأسرة المصرية.


الرئيس السيسى

توشكى

مصر

جوله تفقديه

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