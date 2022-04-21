اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 أبريل 2022 05:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

لهذا تأثر العالم..

الخزانة الأمريكية: صندوق النقد الدولى ليس مصممًا لمواجهة تداعيات كورونا

الخميس، 21 أبريل 2022 05:49 م
الخزانة الأمريكية: صندوق النقد الدولى ليس مصممًا لمواجهة تداعيات كورونا صندوق النقد الدولى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن صندوق النقد الدولي ليس مصمما لمواجهة تداعيات كورونا لهذا تأثر العالم، موضحة أن على الصين أن تدرك التهديدات التي يتعرض لها النظام المالي العالمي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا على الدعوة التي وجهها رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون للتتعامل برحمة مع بريطاني احتجز في مدينة ماريوبول الأوكرانية حيث خاض القتال في صفوف قوات حكومة أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وحملت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، بوريس جونسون وحكومته المسؤولية عن التخلي عن رعاياهم الذين أصبحوا ضحية الدعاية البريطانية وتوجهوا إلى أوكرانيا لقتل الناس وعدم الاهتمام إطلاقا بمصير البريطانيين الذين وجدوا أنفسهم في محنة.

ووجهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، رسالة للشعب البريطاني قائلة: "لا تقلقوا لأن الجانب الروسي يراعيهم، ويمدهم بالغذاء والماء والدعم المطلوب، وكذلك الأجانب الآخرين الذين استسلموا أو أسروا"، لافتة إلى أن القوات الروسية ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي خلافا عن المسلحين الأوكرانيين الذين يعدمون الأسرى رميا بالرصاص بطريقة غير إنسانية ويسيئون للمدنيين، متابعا: لو لم تفرض الرقابة الإجبارية في بريطانيا لعرفتم ذلك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: ندعو السلطات البريطانية إلى إبداء الرحمة التي تحدث عنها بوريس جونسون إزاء مواطني أوكرانيا والكف عن إمداد نظام كييف بالأسلحة، وكلما زادت صادرات الأسلحة من لندن إلى أوكرانيا كلما زاد عدد مواطني هذا البلد الذين يقتلون.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تقرير: دول أمريكا اللاتينية تلغى إلزامية ارتداء الكمامة مع انخفاض حالات كورونا

الخميس، 21 أبريل 2022 04:07 م

إصابة وزير المالية الألمانى بفيروس كورونا

الخميس، 21 أبريل 2022 01:46 م

متى سيتم الإعلان عن انتهاء جائحة فيروس كورونا؟ وزارة الصحة تجيب

الخميس، 21 أبريل 2022 01:26 م

مسئول غربى: بوتين فشل فى المرحلة الأولى من الحرب بأوكرانيا لكنه لا زال فى موقع الفوز

الخميس، 21 أبريل 2022 05:38 م

رسميا.. بايدن يعلن عن حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار

الخميس، 21 أبريل 2022 05:30 م

بايدن: سنطلق برنامجا يسمح للأوكرانيين بالاستقرار بشكل مؤقت في الولايات المتحدة الأمريكية

الخميس، 21 أبريل 2022 04:43 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة