التعليم توجه بالإعداد لصرف مكافأة امتحانات النقل والشهادة الإعدادية

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بالبدء فى الإعداد وتجهيز مكافأة امتحانات النقل للعاملين بالمديرية التعليمية على أن يتم الصرف فور الانتهاء من امتحانات الدور الأول بموازنة العام المالى 2021،2022.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، ياتى ذلك بشأن منح مكافأة امتحانات النقل وامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى على أن تصرف المكافأة لمن يستحقها عقب الانتهاء من امتحانات الدور الأول.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بالاشارة إلى حرص على تحقيق الرضا الوظيفي لجميع العاملين من خلال تعزيز الشعور الايجابي الذي يشعر به الموظف بشكل عام تجاه عمله ، بسبب تحقيق احتياجاته ورغباته في العمل ، وحرصا على الصالح العام، اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم زيادة المكافآة الخاصة بالفئات المشاركة في امتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي" امتحانات الشهادة الاعدادية"

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يتم الصرف من داخل ميزانية المديريات والادارات التعليمية لتصبح كالتالي :أعضاء الهيئة الفنية لوضع اسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية الأساسية والمهنية والفئات الخاصة يتم صرف المبالغ المالية المقررة من داخل ميزانية المديرية وتقرر زيادة قيمة المكافآة لتكون 50 جنيها عن وضع أسئلة كل مادة ،و 30 جنيه عن نموذج الإجابة و60 جنيه نظير ترجمة كل ورقة أسئلة لها جلسة امتحان مستقلة ونموذج الإجابة 40 جنيه مكافآة أسئلة ونموذج الإجابة للعضو المتخصص في مجال المكفوفين عن كل مادة والعاملين بمركز توزيع الاسئلة وتجميع أوراق الإجابة ويتم الصرف باليوم بواقع 5% من الراتب الأساسي من داخل ميزانية الإدارة.

وأكدت الوزارة أنه يمنح رئيس المركز مكافآة باليوم عن أيام العمل الفعلية بداية من تاريخ استلام الأسئلة وحتى نهاية الامتحان بواقع اليوم ب3 أيام ويمنح باقي أعضاء وعمال المركز مكافأة عن أيام عملهم بالمركز من تاريخ استلام الأسئلة وحتى نهاية الامتحان بواقع اليوم بيومين بالإضافة إلى مكافاة يوم عن كل ليلة مبيت بمركز توزيع الاسئلة ولا يصرف مكافآة عن أيام العطلات للأعضاء غير المكلفين بالنوبتجية في هذه الأيام.

وتابعت الوزارة: مكافآة المنتدبين للجان السير ويتم الصرف باليوم بواقع 5% من الراتب الاساسي من داخل ميزانية الادارة ويمنح كل من رئيس اللجنة والمراقب الأول ومراقب وأعضاء كنترول اللجنة مكافآة باليوم عن أيام العمل الفعلية بدءا من تاريخ صدور خطابات التكليف بواقع اليوم بـ 3 أيام يمنح باقي أعضاء وعمل اللجنة مكافآة باليوم عن أيام العمل الفعلية بداية من تاريخ صدور خطابات التكليف وبالنسبة لاعضاء اللحنة يتم الصرف بداية من أيام التحضير بالنسبة للعمال بواقع اليوم بيومينو في حالة وجود أيام فراغ بالجدول بخلاف الممثلات الرسمية يحسب اليوم بيوم لجميع الفئات بشرط التواجد باللجنة طبقا لدفاتر الحضور والانصراف.

وأوضحت الوزارة أن مكافآة تقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الاعدادية يتم زيادة قيمة التقدير لتصبح جنيهان عن كل ورقة إجابة وبحد القصى 24 ورقة ويجوز العمل فترتين ( صباحية ومسائية) في اليوم الواحد بناءا على موافقة السلطة المختصة ،وفي حالة إجراء أعمال التقدير مركزي بالمديرية يتم الصرف من داخل ميزانية المديرية ،و في حالة إجراء أعمال التقدير على مستوى الإدارة ويتم الصرف من داخل ميزانية الإدارة ، ويستمر العمل بمعدلات تشكيل جميع اللجان الواردة بالقرار الوزاري 265 لسنة 1994 بشأن مكافآة الامتحانات العامة وتحرير الشهادات بوزارة التربية والتعليم.