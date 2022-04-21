التحفظ على 9 أطنان مستلزمات إنتاج و3 آلاف عبوة مخصبات مجهولة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 9 طن عبارة عن "مواد كيمائية وكربوانات كالسيوم ، ومبيدات فطرية" مستلزمات إنتاج معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعى داخل مصنع مبيدات حشرية بدون ترخيص.

والتحفظ على 3820 عبوة "مبيدات ومخصبات زراعية" منتج نهائى غير صالحة للإستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات آثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المبيدات الزراعية "بدون ترخيص" بمحافظة الإسكندرية، لحيازة مواد كيماوية مجهولة المصدر تستخدم فى عمليه التصنيع مما تضر بالثروة الزراعية.

تم مداهمة المصنع والقى القبض على المدير المسؤول وبتفنيشه عثر على 9 طن عبارة عن "مواد كيمائية ، وكربوانات كالسيوم ، ومبيدات فطرية" مستلزمات إنتاج معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى.

كما تم ضبط 3820 عبوة "مبيدات ومخصبات زراعية" منتج نهائى غير صالحة للإستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات آثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.