وقالت الاستخبارات - في بيان أوردته قناة (السومرية الإخبارية) العراقية - إنه "من خلال المتابعة المستمرة لعناصر داعش الإرهابية ورصد تحركاتها ومحاولاتهم لزعزعة الاستقرار الأمني في محافظة صلاح الدين، تمكنت وكالة الاستخبارات من اختراق مفرزة تابعة للتنظيم في ما يسمى بولاية صلاح الدين في منطقة العيث وتحديد أحد أوكارهم.

وأضافت أنه "بعد تكثيف الجهد الاستخباري تم توجيه ضربة جوية من قبل طائرات F16 ومقتل 4 إرهابيين على الفور.