اليوم السابع
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الأوقاف توزع 42 طنا من لحوم صكوك إطعام خلال الأسبوع الرابع من رمضان

الخميس، 21 أبريل 2022 12:23 م
الأوقاف توزع 42 طنا من لحوم صكوك إطعام خلال الأسبوع الرابع من رمضان لحوم صكوك الإطعام
كتب على عبد الرحمن

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أكدت وزارة الأوقاف ، أنه سيتم توزيع (42) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام، مع بداية الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك، بدءًا من يوم الأحد المقبل وحتى الخميس 28 أبريل، إلى المحافظات الآتية: (القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- بني سويف- المنيا- الفيوم- الغربية- البحيرة- القليوبية- الدقهلية- قنا) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه (632) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن.
 
ونشرت الوزارة الكميات بالطن المقرر توزيعها بالطن فى كل محافظة على النحو التالى: 
 
أولًا: يوم الأحد 24 / 4 / 2022م
1.  القاهرة - 3
2.  الجيزة - 3
3.  البحيرة – 2 
 
ثانيًا: يوم الاثنين 25 / 4 / 2022م
1.  الإسكندرية - 3
2.  الفيوم - 3
3.  الغربية - 2 
 
ثالثًا: يوم الثلاثاء 26 / 4 / 2022م
1.  بني سويف - 4
2.  المنيا - 3
3.  الدقهلية - 2
رابعًا: يوم الأربعاء 27 / 4 / 2022م
1.  القاهرة - 3
2.  الإسكندرية - 3
3.  الجيزة - 3 
 
خامسًا: يوم الخميس 28 / 4 / 2022م
1.  القليوبية - 3
2.  المنيا - 3
3.  قنا - 2 
 
علمًا بأنه يتم وضع جدول أسبوعي للتوزيع على مستوى الجمهورية يعلن أسبوعيًّا على موقع الوزارة.
 
 

صكوك الإطعام

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