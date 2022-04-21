الأوقاف توزع 42 طنا من لحوم صكوك إطعام خلال الأسبوع الرابع من رمضان

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة الأوقاف ، أنه سيتم توزيع (42) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام ، مع بداية الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك، بدءًا من يوم الأحد المقبل وحتى الخميس 28 أبريل، إلى المحافظات الآتية: (القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- بني سويف- المنيا- الفيوم- الغربية- البحيرة- القليوبية- الدقهلية- قنا) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه (632) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن.

ونشرت الوزارة الكميات بالطن المقرر توزيعها بالطن فى كل محافظة على النحو التالى:

أولًا: يوم الأحد 24 / 4 / 2022م

1. القاهرة - 3

2. الجيزة - 3

3. البحيرة – 2

ثانيًا: يوم الاثنين 25 / 4 / 2022م

1. الإسكندرية - 3

2. الفيوم - 3

3. الغربية - 2

ثالثًا: يوم الثلاثاء 26 / 4 / 2022م

1. بني سويف - 4

2. المنيا - 3

3. الدقهلية - 2

رابعًا: يوم الأربعاء 27 / 4 / 2022م

1. القاهرة - 3

2. الإسكندرية - 3

3. الجيزة - 3

خامسًا: يوم الخميس 28 / 4 / 2022م

1. القليوبية - 3

2. المنيا - 3

3. قنا - 2

علمًا بأنه يتم وضع جدول أسبوعي للتوزيع على مستوى الجمهورية يعلن أسبوعيًّا على موقع الوزارة.